«Оренбург» — «Краснодар»: в пользу гостей не назначен пенальти

На 25-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» Брайан Мансилья нарушил правила в штрафной площади гостей и нанес серьезную травму Никите Кривцову, который вскоре был заменен.

Арбитр Кирилл Левников ошибочно не назначил пенальти, видеоассистент Алексей Сухой в его действия не вмешался.

Кадр из трансляции матча «Оренбург» — «Краснодар».

В том эпизоде краснодарец нанес удар по воротам, а через мгновение получил удар шипами по голеностопу. Оренбуржец сделал «накладку», опасно атаковав соперника. Судье следовало наказать его 11-метровым ударом и желтой карточкой.