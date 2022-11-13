«Оренбург» — «Краснодар»: в пользу гостей не назначен пенальти
На 25-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» Брайан Мансилья нарушил правила в штрафной площади гостей и нанес серьезную травму Никите Кривцову, который вскоре был заменен.
Арбитр Кирилл Левников ошибочно не назначил пенальти, видеоассистент Алексей Сухой в его действия не вмешался.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — «Краснодар».
В том эпизоде краснодарец нанес удар по воротам, а через мгновение получил удар шипами по голеностопу. Оренбуржец сделал «накладку», опасно атаковав соперника. Судье следовало наказать его 11-метровым ударом и желтой карточкой.
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|
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|
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|
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|Ахмат
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|
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|
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|25
|
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|
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|3
|4
|10
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|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|
16
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|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
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Торпедо М
|6
|1
|2
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