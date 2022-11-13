«Оренбург» — «Краснодар»: Ионов отыграл один мяч

Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов отыграл один гол в матче 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:3.

На 43-й минуте футболист вышел один на один с голкипером оренбуржцев Алексеем Кеняйкиным, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

Ионов забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Матч с «Оренбургом» стал для него 16-м в чемпионате России-2022/23.