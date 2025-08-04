«Оренбург» и «Краснодар» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 15.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Оренбург» — «Краснодар» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 15:30. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире матч оренбуржцев и краснодарцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Оренбург» начал выступление в чемпионате России с двух ничьих — с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а затем уступил «Балтике» (2:3). «Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород» (3:0) и московское «Динамо» (1:0) и уступил «Локомотиву» (1:2).