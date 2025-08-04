«Рубин» и «Сочи» встретятся в чемпионате России 4 августа

«Рубин» на своем поле примет «Сочи» в 3-м туре чемпионата России в понедельник, 4 августа. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рубин» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

04 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

Во 2-м туре премьер-лиги команда из Казани сыграла вничью с «Зенитом» — 2:2, южане дома крупно проиграли «Акрону» 0:4.

