10 мая, 16:41

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Химками»

Сергей Ярошенко
Защитник «Химок» Георгий Джикия.
Фото Александр Фролов, «СЭ»

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Химкам» в матче 28-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол на 52-й минуте забил полузащитник хоязев Казымджан Караташ. Подмосковный клуб сравнял счет на 79-й минуте благодаря голу форварда Александр Руденко.

«Оренбург» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 26 баллов и 12-я позиция.

В следующем туре «Оренбург» 17 мая сыграет против «Краснодара», а «Химки» в этот же день встретятся с «Рубином».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
10 мая, 14:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
  • видимо оренбург может и не вылетить из за химок

    11.05.2025

  • Циничный

    Роман Морковкин - Ты хохол?

    10.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Надеюсь в ФНЛ теперь будет газовое дерби. Против ФК Ротенберг.

    10.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Правда от уровня образования не зависит.

    10.05.2025

  • asef

    крылья если 3 проиграют будут в стыках ( нич? не нужно)

    10.05.2025

  • Fon Vakano

    Краснодар в прошлом сезоне в последнем туре и сам золото не взял и динамовцам не отдал. Причем шансов у Краснодара на золото не было вообще, потому что Зенит полюбому бы выиграл свой матч. Но Краснодар не захотел оставить Зенит без золота и не подарил золото Динамо. А что, если Динамо в последнем туре не даст ответочку? Отдадут золото Зениту? Прикольная была бы месть.

    10.05.2025

  • TokTram_

    Чушь. Печень уже отвалилась ) Вот, выиграй Оренбург...

    10.05.2025

  • rustov

    предыдущем туре вполне могли вырвать победу, а сегодня просто обязаны были...

    10.05.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Скучно Дуся! Трендишь одно и тоже. Что-нибудь другое болтануть видимо мешает уровень образования. Надоели идиоты!

    10.05.2025

  • ёzhic8

    там сопернику совсем ничего не надо, в отличие от Химок

    10.05.2025

  • ёzhic8

    почему? если Нижний победит (что, конечно, сложно), а Ахмат ничья - то всё, кирдык

    10.05.2025

  • asef

    нн ничем не лучше орена

    10.05.2025

  • а уж мы то как заинтересованы!!! в очках у МАХАЧКАЛЫ,в смысле

    10.05.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Искренне болел за Оренбург, но они своей бездарной игрой сами выбрали свою участь. Слишкович из этого сброда смог что-то слепить, но так играть нельзя.

    10.05.2025

  • igor1972

    Чтож Оренбург решил свою судьбу. Надо было выигрывать.Теперь ФНЛ, увы

    10.05.2025

  • КС

    Ну я как бы против)))

    10.05.2025

  • baruv

    Махачкала сама заинтересована в очках, т.к. легко попадает в зону стыков.

    10.05.2025

  • КС

    Так ты ни за кого и не болеешь))) только плюсы собираешь, Плюсосбор)))

    10.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    И ВАР особой сборки ============================ САМОВАР

    10.05.2025

  • rustov

    Еще на матч продлили агонию Оренбурга. Это жестоко...

    10.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Теперь Оренбургу ничего не мешает готовиться к главному матчу жизни. С Краснодаром. Из Санкт-Петербурга прибудут футбольные специалисты и контейнер с деньгами. И ВАР особой сборки.

    10.05.2025

  • ёzhic8

    вариант +6 завтра и с Акроном, а ЦСКА сегодня 0 и ничья с Локо не рассматриваем? зря думаю, Краснодару уже ничего в 30м туре не нужно будет

    10.05.2025

  • ну,тут по-любому аудитория поболее будет...МАХАЧКАЛА-ДАЕШЬ НИЧЬЮ!!!(я скромный. о победе ДИНАМО даже думать боюсь)

    10.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    без комментариев вот и все о матче

    10.05.2025

  • Спринт

    Динамо в 30 туре ничего не надо будет (акромя премии вестимо .. за проигрыш) ..

    10.05.2025

  • spartsmen

    Оренбург пострадал от идиотизма некоторых игроков. И вальяжности, когда моменты шли один за одним. Джикия задолбал валяться после каждого прикосновения. Резванов, или как там его - просто безмозглый. Опасен для команды.

    10.05.2025

  • Спринт

    Оренбург - столица КазаКской АССР. Казахи там всегда были на побегушках.

    10.05.2025

  • ёzhic8

    то есть Динамо 50 и ничего не надо, а ЦСКА 52 и что-то надо ну-ну

    10.05.2025

  • Vaclav

    Здарова, пердив!

    10.05.2025

  • Спринт

    Краснодар спокойно выиграет матчи предпоследнего и последнего игровых туров в РПЛ у команд, которым уже ничего не надоть (акромя, вестимо - премии .. за "достойный" проигрыш). Сегодняший матч с родным ЦСКА для краснодарцев абсолютно не решаюший, а сугубо - проходной .. Такова ви-ля-сель, однако.

    10.05.2025

  • ну,я бы был очень даже ЗА,если бы и ХИМКИ....тоже того! ну....выкидыш в ФНЛ

    10.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Выкинули казахов из премьер лиги

    10.05.2025

  • ёzhic8

    При равном, +/-, подборе игроков, Химки которым полгода не платят - тормознули сверхмотивированного соперника Респект

    10.05.2025

  • kolos249

    Крысенбург окончательно стал выкидышем в ФНЛ.

    10.05.2025

  • инок

    Ни за кого не болел. С боевой ничьёй обе команды.

    10.05.2025

  • ну,так и ХИМКИ-все. по крайней мере им недолго осталось

    10.05.2025

  • Спринт

    Экс-Чкаловск = экс-РПЛ. Бай гуд .. бишь-то - покедова!

    10.05.2025

  • TokTram_

    Все сегодня матчи, на удивление, не проходные. Теперь идём за Махачкалу переживать )

    10.05.2025

  • н-да... не видели бы мои глаза эти два коллектива в РПЛ! ни ХИМКИ,ни ОРЕНБУРГ!нечего им там делать...

    10.05.2025

  • GeoMaS

    Сложно Слишковичу при таких исполнителях претендовать на большее даже при создании моментов

    10.05.2025

  • КС

    Оренбург после зимы смотрелся не плохо, но есть что есть... Похоже всё

    10.05.2025

  • TomCat

    Очень жаль! Но, сами виноваты - столько моментов упустили!

    10.05.2025

  • baruv

    Оренбург сам решил свою судьбу. В этом матче имел все шансы на победу. Слишковичу желаю остаться и через год вернуться в РПЛ.

    10.05.2025

  • TokTram_

    Погибающие "Химки" потопили "Оренбург". Показалось, что судья тянул "Оренбург", как мог, но... Краснодару теперь однозначно полегче будет

    10.05.2025

  • ёzhic8

    Нижнему бы обыграть КС и закончить эту агонию

    10.05.2025

    Бобровский ошибочно не удалил игрока «Оренбурга». Матч судили те же, кто удалил динамовца Карраскаля
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

