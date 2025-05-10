«Оренбург» дома сыграл вничью с «Химками»

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Химкам» в матче 28-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол на 52-й минуте забил полузащитник хоязев Казымджан Караташ. Подмосковный клуб сравнял счет на 79-й минуте благодаря голу форварда Александр Руденко.

«Оренбург» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 26 баллов и 12-я позиция.

В следующем туре «Оренбург» 17 мая сыграет против «Краснодара», а «Химки» в этот же день встретятся с «Рубином».