Судейство

10 мая, 16:47

Бобровский ошибочно не удалил игрока «Оренбурга». Матч судили те же, кто удалил динамовца Карраскаля

Александр Бобров
Шеф-редактор
Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 90+5-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Химки» (1:1) судья Ян Бобровский ошибочно не вынес второе предупреждение в этой игре Ацамазу Ревазову и не удалил его. В том эпизоде оренбуржец в центре поля ударил шипами Бутту Магомедова.

Интересно, что первую желтую карточку Ревазов заработал незадолго до этого. Причем поначалу арбитр показал ему красную. Но после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Кирилла Левникова и просмотра видеоповторов на мониторе рефери изменил свое первоначальное решение и вместо удаления вынес предупреждение.

Любопытно, что в предыдущем туре Бобровский и Буланов тоже работали вместе в ходе матча «Крылья Советов» — «Динамо» (1:3). Тогда, как решила ЭСК, судья Буланов ошибочно показал красную карточку динамовцу Хорхе Карраскалю. Причем произошло это после вмешательства Владимира Москалева (ВАР) и Бобровского (АВАР). Судьи той игры не были отстранены и получили очередные назначения

ФК Оренбург
ФК Химки
Ян Бобровский
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • puzo-75

    Кто отменит???- Удаление за две жёлтые никто отменить не сможет!

    10.05.2025

  • puzo-75

    Кто этому недоразумению Бобровскому доверил судить в поле?- Его уровень- вторая лига! Буланов, Бобровский... Теперь понятно, почему лысый Карась "непотопляем"! На их фоне, да с его "авторитетом"- никто его отстранять не будет... Уровень судейства в РПЛ не соответствует уровню лиги! Какая-то деградация... Если у команды нет результата, выгоняют тренера! А тут получается, что надо гнать Мажича...

    10.05.2025

  • Горын

    Ну и чего ноем? КК Караскалю за удар в голову отменили, удар Агалларова в локтём в грудь Нино, вообще не нарушение. И тут, зачем удалять, все равно отменят.

    10.05.2025

  • Evgen k

    Бобров, Бобровский.. пора плотину строить..

    10.05.2025

  • AlCapone

    В 5:38 Бобровский отражаает 27 бросков от игроков Торонто, а в 16.45 не удалил игрока Оренбурга. Во дает!

    10.05.2025

  • Gordon

    Бобров. Смени. Работу.

    10.05.2025

  • sdf_1

    Судя по той коллекции судейских ляпов, которую собрал синьор Бобров, это не ошибки. Это система. И (похоже на то) создал эту систему Каманцев с помощью своего подручного Мажича

    10.05.2025

  • lvb

    И что из этого следует, "КГБ"? А то что Мажичу, кстати он тоже член ЭСК, наплевать на собственные же решения)). Ибо он прекрасно понимает что ЭСК это всего лишь флюгер, который вертит Дюков. И он ессно не принимает всерьез эти бредни, которые сам и несет, для общего развлечения. А назначает судей по собственным никому не известным критериям. Так шо твои стоны здесь.. бессмысленны, узбагойся и перестань сотрясать воздух)

    10.05.2025

  • shpasic

    Бобров не проявил бобровой солидарности с Бобровским

    10.05.2025

    • «Оренбург» дома сыграл вничью с «Химками»

    «Динамо» Махачкала — «Зенит»: началась трансляция матча РПЛ
