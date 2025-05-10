Бобровский ошибочно не удалил игрока «Оренбурга». Матч судили те же, кто удалил динамовца Карраскаля

На 90+5-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Химки» (1:1) судья Ян Бобровский ошибочно не вынес второе предупреждение в этой игре Ацамазу Ревазову и не удалил его. В том эпизоде оренбуржец в центре поля ударил шипами Бутту Магомедова.

Интересно, что первую желтую карточку Ревазов заработал незадолго до этого. Причем поначалу арбитр показал ему красную. Но после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Кирилла Левникова и просмотра видеоповторов на мониторе рефери изменил свое первоначальное решение и вместо удаления вынес предупреждение.

Любопытно, что в предыдущем туре Бобровский и Буланов тоже работали вместе в ходе матча «Крылья Советов» — «Динамо» (1:3). Тогда, как решила ЭСК, судья Буланов ошибочно показал красную карточку динамовцу Хорхе Карраскалю. Причем произошло это после вмешательства Владимира Москалева (ВАР) и Бобровского (АВАР). Судьи той игры не были отстранены и получили очередные назначения