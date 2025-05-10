«Оренбург» — «Химки»: видео голов матча РПЛ

«Оренбург» и «Химки» сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

52-я минута. Казымджан Караташ — 1:0

79-я минута. Александр Руденко — 1:1

«Оренбург» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 26 баллов и 12-я позиция.