Источник: «Спортинг» заплатит «Спартаку» за Мангаша 4 миллиона евро

«Спортинг» приобрел защитника «Спартака» Рикарду Мангаша за 4 миллиона евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Мангаш перешел в «Спартак» из португальской «Витории» в сентябре 2024 года. Его контракт с московским клубом действовал до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

За «Спартак» Мангаш провел 19 матчей и забил три гола.