«Оренбург» — «Акрон»: Дзюба сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Акроном» в 19-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Аванесян, Пуэбла, Куль, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

Запасные: Рудаков, Поройков, Татаев, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Горелов, Голыбин, Кантеро, Квеквескири, Алешандре Жезус, Гузина.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Эсковаль, Роча, Хосонов, Лончар, Бистрович, Болдырев, Пестряков, Дзюба.

Запасные: Тереховский, Васютин, Марадишвили, Баранок, Севикян, Попенков, Аревало, Беншмимол, Кузьмин, Джаковац, Базилевский.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 12:00. Газовик (Оренбург)

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