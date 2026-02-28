Орлов о матче «Зенит» — «Балтика»: «Зачем заменили Джона Джона? Без него мяч перестал держаться у хозяев»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, что не получилось у «Зенита» в матче с «Балтикой» (1:0) в 19-м туре РПЛ.

— Если говорить непосредственно об игре, то во втором тайме «Балтика», надо признать, просто доминировала! Потрясающая игра гостей на этом отрезке матча! У «Зенита» ничего не клеилось. И гол Андраде вытекал из логики событий. Но нарисовали красные линии. Тут уже никуда не деться. «Зениту» повезло.

«Балтика» мне понравилась. До перерыва гости сдерживали питерцев, которые владели преимуществом, играли содержательно. Но без конкретики. В принципе, можно вспомнить у хозяев только опасный удар Глушенкова — рядом со штангой. А в остальном... Им не хватало качественного последнего паса. Помните эпизод, когда сине-бело-голубые прекрасно разыграли комбинацию, справа выскакивал Мантуан? Но он почему-то выполнил передачу вдоль ворот, а нужно было отдать пас во второй темп. Вендел же себя предлагал!

Что сломалось у хозяев после перерыва? Не понял замены Джона Джона. Без него в плане созидания совсем все стало плохо. Мяч перестал держаться, — сказал Орлов «СЭ».

После 19 матчей «Зенит» с 42 очками лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар» на 2 очка, но у «быков» есть игра в запасе. «Балтика» (35 очков) идет пятой в турнирной таблице.