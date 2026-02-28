«Оренбург» — «Акрон»: хозяева открыли счет

«Оренбург» вышел вперед в матче против «Акрона» в 19-м туре РПЛ — 1:0. Игра проходит на стадионе «Газовик».

На 35-й минуте отличился Максим Савельев.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнял счет через две минуты, но гол был отменен из-за положения вне игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 12:00. Газовик (Оренбург)

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