Семшов считает, что арбитрам следовало засчитать гол «Балтики»: «Хиль не участвовал в эпизоде»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отмененном голе «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против сине-бело-голубых (0:1).

На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника гостей Кевина Андраде из-за положения вне игры.

«Я думаю, что это какие-то миллиметры, и Хиль не участвовал в игровом эпизоде. Мне кажется, такой гол нужно засчитывать, а Адамов видел мяч, несмотря на то, что обзор немного перекрывался. Но Хиль не участвовал в атаке — мяч то летел в другую сторону», — сказал Семшов «СЭ».

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.