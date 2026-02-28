Тренер «Рубина» Артига назвал Гвардиолу, Энрике и Мареску ориентирами для себя

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, каких тренеров считает своими ориентирами.

49-летний испанец в январе возглавил «Рубин». Он сменил в казанском клубе Рашида Рахимова. Ранее Артига тренировал «Петро Луанду» из Анголы, «Химки», «Родину», «Юнайтед» из ОАЭ и юношеские команды «Барселоны».

— Если говорить о тренерах, которые мне импонируют, то хороший пример — Пеп Гвардиола. Дело в том, что Гвардиола достиг такого уровня, что никому даже не под силу его копировать. Мы можем лишь попробовать скопировать тех, кто копирует Гвардиолу. Или тех, кто перенял стиль Гвардиолы. И таких тренеров действительно много.

Еще мне очень нравится Луис Энрике, потому что, помимо того, что у него тот командный, яркий футбол, который мне близок и который можно назвать испанским, у его команд есть энергия, агрессивность и он не боится реализовывать эти идеи — и мне это очень нравится.

Также в последнее время мне очень нравится Мареска, которого недавно уволили из «Челси». Он тоже тренер, который, как мне кажется, очень хорошо понимает футбол — это ученик Гвардиолы, он был его ассистентом, но при этом дает игре более приземленный оттенок, — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».

После 18 туров «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max