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Сегодня, 13:30

«Оренбург» — «Ахмат»: результаты матчей и статистика личных встреч

«Оренбург» сыграет с «Ахматом» в матче РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Оренбург» и «Ахмат» сыграют матч 2-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 28 июля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В чемпионате России команды встречались 10 раз. «Оренбург» одержал две победы, «Ахмат» — шесть, вничью завершились две встречи. Разность мячей — 20-11 в пользу грозненцев.

В сезоне РПЛ-2023/24 «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в 5-м туре со счетом 4:0, а в 16-м туре чемпионата команды сыграли вничью (1:1).

В сезоне-2023/24 клубы также играли в плей-офф Кубка России. В апреле 2024 года с минимальным перевесом победил «Оренбург» (1:0).

В стартовом туре РПЛ сезона-2024/25 «Оренбург» победил «Спартак» (2:0), а «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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