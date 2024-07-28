«Оренбург» сыграет с «Ахматом» в матче РПЛ

«Оренбург» и «Ахмат» сыграют матч 2-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 28 июля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В чемпионате России команды встречались 10 раз. «Оренбург» одержал две победы, «Ахмат» — шесть, вничью завершились две встречи. Разность мячей — 20-11 в пользу грозненцев.

В сезоне РПЛ-2023/24 «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в 5-м туре со счетом 4:0, а в 16-м туре чемпионата команды сыграли вничью (1:1).

В сезоне-2023/24 клубы также играли в плей-офф Кубка России. В апреле 2024 года с минимальным перевесом победил «Оренбург» (1:0).

В стартовом туре РПЛ сезона-2024/25 «Оренбург» победил «Спартак» (2:0), а «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).