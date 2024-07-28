В «Севилье» отреагировали на слухи об интересе к Чалову

В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову. Ранее об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

«У «Севильи» другая цель для усиления нападения», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

По сведениям источника, испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Чалова.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.