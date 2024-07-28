Лунев: «В Москве выросли цены. За аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал, что изменилось в Москве за последние несколько лет.

«Заметил, что в Москве поменялись цены. Сейчас за аренду квартиры надо отдать сумасшедшие деньги. На всю недвижимость цены выросли. А насчет продуктов — не знаю. Живу на базе и еще не ходил в магазин», — приводит слова Лунева Sport24.

Лунев с 2021 по 2024 год выступал за рубежом: в «Байере» и «Карабахе», который покинул летом по истечении срока контракта.

В июне 32-летний вратарь подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 2 матча и пропустил 2 мяча.