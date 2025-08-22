«Ахмат» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Оренбургом»

«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

В первом тайме дубль у хозяев оформил Хорди Томпсон — форвард отличился на 1-й и 45-й минутах. Гости отыгрались в начале второй половины — голы забили Исмаэл и Максим Сидоров.

«Ахмат» остался вдесятером после удаления хавбека Эгаша Касинтуры на 5-й минуте, в середине второго тайма — вдевятером: красную карточку получил форвард Лечи Садулаев.

«Оренбург» набрал 6 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 7-й строчке.