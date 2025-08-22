«Оренбург» — «Ахмат»: видео голов матча РПЛ

«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

Дубль у хозяев оформил Хорди Томпсон — чилиец отличился на 1-й и 45-й минутах. У гостей на 47-й минуте отметился Исмаэл, спустя девять минут счет сравнял Максим Сидоров.

1-я минута. Томпсон — 1:0

45-я минута. Томпсон — 2:0

47-я минута. Исмаэл — 2:1

56-я минута. Сидоров — 2:2