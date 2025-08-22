Источник: Глушенков посчитал бессмысленным переход в «Црвену Звезду», футболист готов вернуться в «Локомотив»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков посчитал бессмысленным переход в «Црвену Звезду», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, петербуржцы предложили вингеру перейти в сербский клуб на правах аренды. Футболист ответил отказом, так как считает, что «Црвена Звезда» не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов в этом сезоне. Однако при ином раскладе шансы на переход россиянина в белградскую команду повышаются.

Отмечается, что Глушенков готов вернуться в «Локомотив», но «Зенит» не хочет отпускать футболиста к конкуренту.

Об отказе нападающего на переход в «Црвену Звезду» ранее писал Telegram-канал «Убойная сила».

В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего Глушенкова 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 5 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.