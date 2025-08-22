«Оренбург» — «Ахмат»: Садулаева удалили за агрессию. Судьям РПЛ дали новые указания?

На 63-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» судья Владислав Целовальников удалил второго игрока гостей — Лечи Садулаева. По всей видимости, рефери посчитал, что капитан грозненцев проявил агрессию к сопернику, и моментально достал красную карточку.

Фото Скриншот трансляции

Так арбитр отреагировал на то, что Садулаев схватил за горло Фахда Муфи.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Интересно, что в двух предыдущих сезонах в похожих ситуациях судейские начальники поддерживали рефери, не прибегавших к удалениям. Теперь судьям дали новые указания? Клубы, игроки и тренеры знают об этом?