«Оренбург» — «Ахмат»: судья занимал хорошую позицию, но не сразу удалил Касинтуру. Помог ВАР

На 3-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» судья Владислав Целовальников, проводящий лишь вторую игру в роли арбитра в РПЛ, ошибся, неверно оценив фол Эгаша Касинтуры. Игрок гостей ударил Ираклия Квеквескири ногой в шею и должен был покинуть поле. Но рефери, занимавший хорошую позицию, сначала принял неправильное решение, не применив красную карточку.

На помощь пришли видеоассистенты Андрей Фисенко и Артем Чистяков. После их вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля Целовальников объявил о применении красной карточки за серьезное нарушение правил.