Opta: «Зенит» не проигрывает в стартовом туре РПЛ рекордные 23 года подряд

«Зенит» не проигрывает в стартовом туре РПЛ 23 года подряд, сообщает Opta.

Данный показатель является рекордным среди российских клубов. Последний раз петербургский клуб проигрывал в матче открытия сезона в 2002 году. Тогда сине-бело-голубые уступили «Анжи» со счетом 0:2.

На втором месте по победам в стартовых турах подряд находится ЦСКА. Армейцы не проигрывали в первом матче чемпионата 17 лет подряд — с 2002 по 2018 год.

20 июля сине-бело-голубые в 1-м туре РПЛ обыграли «Ростов» со счетом 2:1.