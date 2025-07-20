Макелеле включил Мостового в число лучших «десяток» в истории: «Это уровень Баллака, Зидана и Тотти»

Бывший футболист «Сельты» Клод Макелеле считает экс-игрока испанской команды Александра Мостового одним из лучших атакующих полузащитников в истории.

Россиянин играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Вместе с «небесными» он стал обладателем Кубка Интертото.

«Действительно ли Мостовой был так хорош? Конечно! Это одна из лучших «десяток»! Это уровень Баллака, Зидана, Тотти. Просто в то время у многих топ-клубов на его позиции были сильные игроки, да и «Сельта» боролась за высокие места. Зачем уходить в «Реал» или «Барсу», если в «Сельте» платят столько же, а команда борется за трофеи?» — сказал Макелеле в видео на YouTube-канале «Мяч Production».

Француз уверен, что если бы Мостовой перешел в «Реал» или «Барселону», то у него все получилось бы в этих командах.