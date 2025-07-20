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20 июля 2025, 23:55

Макелеле включил Мостового в число лучших «десяток» в истории: «Это уровень Баллака, Зидана и Тотти»

Алина Савинова

Бывший футболист «Сельты» Клод Макелеле считает экс-игрока испанской команды Александра Мостового одним из лучших атакующих полузащитников в истории.

Россиянин играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Вместе с «небесными» он стал обладателем Кубка Интертото.

«Действительно ли Мостовой был так хорош? Конечно! Это одна из лучших «десяток»! Это уровень Баллака, Зидана, Тотти. Просто в то время у многих топ-клубов на его позиции были сильные игроки, да и «Сельта» боролась за высокие места. Зачем уходить в «Реал» или «Барсу», если в «Сельте» платят столько же, а команда борется за трофеи?» — сказал Макелеле в видео на YouTube-канале «Мяч Production».

Француз уверен, что если бы Мостовой перешел в «Реал» или «Барселону», то у него все получилось бы в этих командах.

В разные годы своей игровой карьеры Мостовой также выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес». Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

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Александр Мостовой
Клод Макелеле
Футбол
ФК Сельта
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 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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