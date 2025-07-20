Кучаев ищет девушку, в которую попал мячом на разминке: «Хочу извиниться перед ней лично»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев заявил, что ищет девушку, в которую попал мячом на разминке.

«Я на разминке попал мячом девушке в лицо. Я хотел извиниться за этот момент. Если честно, места себе не находил, когда мы ушли в подтрибунное помещение. Если кто-то ее найдет и скинет контакт, то я бы извинился перед ней лично», — сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

20 июля «Ростов» уступил «Зениту» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 1:2.