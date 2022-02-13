Сандро Шварц о матче с РФШ: «Очень рады, что Лесовой вернулся на поле»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги товарищеского матча против латвийского РФШ (1:1). Он прокомментировал возвращение на поле Даниила Лесового.

«Считаю, что в первом тайме мы сыграли достаточно хорошо, создали много опасных моментов, -цитирует Шварца официальный сайт «Динамо». — Несмотря на то, что мы проиграли его со счетом 0:1, мы показали достаточно добротную игру. Вторую половину начали еще лучше, создавали хороший подходы, забили классный мяч. Конечно, были ошибки, но в целом я игрой доволен.

Арсен Захарян забил великолепный гол. Мы очень рады, что его увидели наши болельщики, которые приехали нас поддержать. Это вдвойне приятно. Даниил Лесовой? Мы очень рады, что он вернулся в обойму. Сейчас для него важно поймать игровой ритм, и сегодняшние 25 минут стали первым шагом на этом пути. У нас многие игроки по разным причинам были в лазарете, поэтому мы решили дать им побольше игрового времени и добавили ещё один матч" .

«Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 36 очков в 18 матчах.