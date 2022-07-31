Кафельников заявил, что не верит в конкуренцию «Спартака» с «Зенитом»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 3-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:1).

«Конкуренция с «Зенитом»? Я в это не верю. Не такой оптимист. Начали хорошо — молодцы. Две победы, одна ничья. Пока ничего не могу сказать про Абаскаля. Прошло мало времени. По трем матчам давать резюме бессмысленно», — сказал Кафельников «СЭ».

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом» на выезде (6 августа, 15.00 мск), а «Оренбург» встретится с «Ростовом» в гостях (7 августа, 20.00 мск).