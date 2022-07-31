Промес укрепился на третьем месте в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории чемпионатов России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дважды отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Квинси продолжает также погоню за бомбардирским рекордом высшего дивизиона. Сейчас голландец отстает от делящих первое место бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна на 14 голов.

При этом его позициям угрожает эквадорский ветеран Кристиан Нобоа. Хавбек «Сочи» дважды огорчил «Ростов» и вышел на пятое место в общем зачете, обойдя Сейду Думбия. От Дании Нобоа отстает на один мяч, от Промеса — на четыре.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России