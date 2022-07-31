Промес укрепился на третьем месте в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории чемпионатов России
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дважды отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Квинси продолжает также погоню за бомбардирским рекордом высшего дивизиона. Сейчас голландец отстает от делящих первое место бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна на 14 голов.
При этом его позициям угрожает эквадорский ветеран Кристиан Нобоа. Хавбек «Сочи» дважды огорчил «Ростов» и вышел на пятое место в общем зачете, обойдя Сейду Думбия. От Дании Нобоа отстает на один мяч, от Промеса — на четыре.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
208
|
85
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
151
|
71
|
Данни
|
Португалия
|
270
|
68
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
332
|
67
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
108
|
66
|
Веллитон
|
Бразилия
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
150
|
50
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
10
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0