Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:41

Промес укрепился на третьем месте в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории чемпионатов России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дважды отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Квинси продолжает также погоню за бомбардирским рекордом высшего дивизиона. Сейчас голландец отстает от делящих первое место бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна на 14 голов.

При этом его позициям угрожает эквадорский ветеран Кристиан Нобоа. Хавбек «Сочи» дважды огорчил «Ростов» и вышел на пятое место в общем зачете, обойдя Сейду Думбия. От Дании Нобоа отстает на один мяч, от Промеса — на четыре.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

169

85

Сердар Азмун

Иран

208

85

Квинси Промес

Голландия

151

71

Данни

Португалия

270

68

Кристиан Нобоа

Эквадор

332

67

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

108

66

Веллитон

Бразилия

104

57

Халк

Бразилия

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

177

54

Кевин Кураньи

Германия

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

150

50

Квинси Промес
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Фанаты в США освистали Павловича за победу над русофобом, а Анкалаев готов подраться за титул. Как российские бойцы побеждали на UFC 277
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Симонян — о матче против «Оренбурга»: Это победа просвещается великому Игорю Нетто. Это самое главное на сегодня"
Федун: «Можем ли бороться с «Зенитом»? Нам надо побеждать себя, а не кого-то»
Мостовой считает, что «Спартак» можно назвать одним из конкурентов «Зенита»
Фото грубого фола на Соболеве: форвард «Спартака» мог получить перелом, а его соперник остался без наказания
Кафельников заявил, что не верит в конкуренцию «Спартака» с «Зенитом»
Федун оценил победу «Спартака» над «Оренбургом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун оценил победу «Спартака» над «Оренбургом»

Кафельников заявил, что не верит в конкуренцию «Спартака» с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости