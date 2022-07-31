«Спартак» разгромил «Оренбург» в первом домашнем матче сезона

«Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ — 4:1.

В составе красно-белых дублем отличился Квинси Промес, по одному голу забили Кристофер Мартинс и Александр Соболев. Единственный гол гостей — на счету Ивана Башича.

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».

«Оренбург» с 3 очками в 3 встречах находится на 10-й строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом» на выезде (6 августа, 15.00 мск), а «Оренбург» встретится с «Ростовом» в гостях (7 августа, 20.00 мск).