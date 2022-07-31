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Сегодня, 19:30

«Спартак» разгромил «Оренбург» в первом домашнем матче сезона

«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
31 июля. Москва. «Спартак» — «Оренбург».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ — 4:1.

В составе красно-белых дублем отличился Квинси Промес, по одному голу забили Кристофер Мартинс и Александр Соболев. Единственный гол гостей — на счету Ивана Башича.

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».

«Оренбург» с 3 очками в 3 встречах находится на 10-й строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом» на выезде (6 августа, 15.00 мск), а «Оренбург» встретится с «Ростовом» в гостях (7 августа, 20.00 мск).

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:1
Оренбург
Голы
Мартинс, 2 (1:0), Соболев, 12 (2:0), Промес, 38 (3:0), Башич, 55 (3:1), Промес, 90 (4:1)
Спартак
Селихов Рыбус (Денисов, 60) Чернов Литвинов Мозес (Пруцев, 59) Умяров (Маслов, 88) Мартинс (Зиньковский, 75) Зобнин Хлусевич Соболев (Николсон, 60) Промес
Оренбург
Гошев Башич Полуяхтов (Вера, 59) Сиваков Хотулев Малых Эктов Капленко (Титков, 67) Марин (Гурциев, 58) Воробьев (Мансилья, 72) Сычевой (Оганесян, 46)
Предупреждения
Хлусевич 80’  -  Сиваков 20’, Оганесян 61’, Эктов 87’, Хотулев 90’
Судьи
Чистяков (Азов) Образко (Ставрополь) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Москалев (Воронеж) Гаврилин (Владимир)

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
4
30
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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