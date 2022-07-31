Фото грубого фола на Соболеве: форвард «Спартака» мог получить перелом, а его соперник остался без наказания

Появилось фото грубого фола на нападающем «Спартака» Александре Соболеве в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

Фол на Соболеве в матче «Спартак» — «Оренбург». Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На 21-й минуте встречи Эктов нарушил правила на Соболеве, ударив его прямой ногой по ноге сзади.

Главный судья матча Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде и позволил «Оренбургу» начать контратаку. Видеоассистент Владимир Москалев не вмешался в действия Чистякова.

Соболев избежал травмы, провел на поле 59 минут и забил 1 гол.