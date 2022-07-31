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Фото грубого фола на Соболеве: форвард «Спартака» мог получить перелом, а его соперник остался без наказания

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Появилось фото грубого фола на нападающем «Спартака» Александре Соболеве в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

Фола на Соболеве в матче "Спартак" - "Оренбург". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фол на Соболеве в матче «Спартак» — «Оренбург». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На 21-й минуте встречи Эктов нарушил правила на Соболеве, ударив его прямой ногой по ноге сзади.

Главный судья матча Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде и позволил «Оренбургу» начать контратаку. Видеоассистент Владимир Москалев не вмешался в действия Чистякова.

Соболев избежал травмы, провел на поле 59 минут и забил 1 гол.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;: фол на&nbsp;Соболеве. «Спартак» — «Оренбург»: судья не удалил игрока гостей. Соболев избежал перелома

Александр Соболев
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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Урал – Краснодар
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
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Н. Новгород – ЦСКА
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Краснодар

 4
Квинси Промес

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Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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Арсен Захарян

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И К Ж
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Краснодар

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