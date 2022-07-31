Фото грубого фола на Соболеве: форвард «Спартака» мог получить перелом, а его соперник остался без наказания
Появилось фото грубого фола на нападающем «Спартака» Александре Соболеве в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).
Фол на Соболеве в матче «Спартак» — «Оренбург». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
На 21-й минуте встречи Эктов нарушил правила на Соболеве, ударив его прямой ногой по ноге сзади.
Главный судья матча Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде и позволил «Оренбургу» начать контратаку. Видеоассистент Владимир Москалев не вмешался в действия Чистякова.
Соболев избежал травмы, провел на поле 59 минут и забил 1 гол.
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|
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
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|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
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|
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ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
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Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
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|Ж
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Урал
|2
|1
|0
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|
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