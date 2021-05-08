Олич рассказал о будущем Влашича в ЦСКА
21:52
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о будущем полузащитника команды Николы Влашича.
«Будущее Влашича? Посмотрим. Он пока не тренировался с командой после травмы. Потом у него будет Евро. Затем все увидим в трансферное окно. Если он останется, это будет отлично, футболист, который делает разницу. Если этого не будет, поищем нового игрока» — заявил Олич.
Футболисту сборной Хорватии был поставлен диагноз «частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани».
23-летний игрок провел 34 матча в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.
Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.
(Сергей Федоров)
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