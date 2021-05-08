Гончаренко считает, что Смольников и Стоцкий пассивно действовали в отборе

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итог матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:3). Он критически высказался об игре Игоря Смольникова и Дмитрия Стоцкого.

«Неплохо смотрелись в первом тайме, по делу начали выигрывать, — сказал Гончаренко. — Потом все пошло хуже. С выходом Рондона ситуация еще усугубилась. К сожалению, много теряли мяч. Много ярких игр и воспоминаний из ЦСКА, мне всегда будет приятно возвращаться сюда.

Но жизнь меняется очень быстро, сейчас я в «Краснодаре», это хорошая команда, я настроен на нее. Изменился ли стиль ЦСКА при Оличе? Я сейчас в «Краснодаре», настроен именно на эту команду. Мне известны способности игроков ЦСКА, но тут главное донести до своих футболистов все.

Смольников и Стоцкий пассивно действовали в отборе, особенно в первом тайме. Много опасности соперник создал у наших ворот из-за этого».

Стоцкий заменил Смольникова после перерыва между таймами.

(Сергей Федоров)