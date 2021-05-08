Рахимич до конца надеется, что ЦСКА попадет в еврокубки

Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич отреагировал на победу над «Краснодаром» (3:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА сегодня выглядел лучше и заслуженно победил. Понравилась атака армейцев, в обороне тоже сыграли неплохо. Мне понравилась их игра. Каковы шансы на еврокубки? Все возможно. В следующем туре надо обыгрывать «Динамо» и ждать осечек «Сочи» и «Рубина». Других вариантов нет. Попасть в Европу будет сложно. Понятно, что если не будет еврокубков, то сезон можно будет считать провальным. ЦСКА каждый год должен играть в Европе. До конца верим, что это получится», — сказал Рахимич «СЭ».

Также Рахимич отметил игру Федора Чалова, который забил победный гол.

«Он показал свой уровень. Забил в двух играх очень важные голы для ЦСКА. У него большой потенциал. Надеюсь, его кризис позади. Надо дальше расти и продолжать приносить пользу команде», — добавил Рахимич.

ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб одержал волевую победу со счетом 3:1. Победный гол в ворота «Краснодара» забил Федор Чалов.

(Владимир Пушкарев)