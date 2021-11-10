Олич: «Футбол в России в упадке. Из-за лимита российские игроки слишком переоценены»

Бывший нападающий и экс-главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением об уровне российского футбола.

«Результаты ЦСКА в еврокубках снизились. Это касается не только ЦСКА, а всех российских клубов. «Сочи» проиграл «Партизану» в Лиге конференций, а «Рубин» — польскому «Ракуву». «Локомотиву» тяжело в Лиге Европы, лучший клуб России, «Зенит» испытывает проблемы в Лиге чемпионов. В целом российский футбол находится в упадке в последние годы.



В России думали, что решение изменить лимит и ограничить число легионеров до восьми в заявке повысит качество местных футболистов, но это лишь стало причиной роста стоимости российских игроков, которые слишком нереалистично переоценены. Я ожидал, что после 2018 года российские клубы сделают шаг вперед в еврокубках, что сборная станет показывать более серьезные результаты. Тем не менее этого не произошло», — цитирует Nacional Олича.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, хорват работал главным тренером армейцев с марта по июнь 2021 года.