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«Спартак» не намерен продлевать контракт с Мелкадзе

14:59
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» не намерен предлагать новый контракт форварду Георгию Мелкадзе.

Действующее соглашение 24-летнего футболиста истекает летом 2022 года, и нападающий покинет клуб бесплатно, если не найдет себе команду зимой.

В этом сезоне Мелкадзе провел на поле в официальных матчах всего 8 минут — в июльской встрече 1-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) и уже долго не играет из-за травмы.

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