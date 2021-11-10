«Спартак» не намерен продлевать контракт с Мелкадзе

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не намерен предлагать новый контракт форварду Георгию Мелкадзе.

Действующее соглашение 24-летнего футболиста истекает летом 2022 года, и нападающий покинет клуб бесплатно, если не найдет себе команду зимой.

В этом сезоне Мелкадзе провел на поле в официальных матчах всего 8 минут — в июльской встрече 1-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) и уже долго не играет из-за травмы.