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«Я не чувствовал, что мне доверяют». Олич объяснил, почему ушел из ЦСКА

Олич заявил, что ушел из ЦСКА из-за отсутствия доверия со стороны руководства
14:43
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич объяснил, почему покинул свою должность летом 2021 года.

«В случае с ЦСКА в конце прошлого сезона было несколько деталей, которые мне не понравились. В связи с этим я решил разорвать сотрудничество с клубом. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался. Я согласился возглавить ЦСКА за 7 туров до конца чемпионата, в новом сезоне я собирался организовать тренерский штаб с людьми, которых хотел бы видеть рядом с собой, однако в клубе были не на одной волне со мной. Клуб постоянно предлагал мне кого-то своего.

Когда я понял, что все будет не так, как хочется мне, то я решил, что нам лучше расстаться. Единственная и самая главная причина моего ухода — это отсутствие чувства доверия со стороны людей, с которыми я работал. С момента моего прихода у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не чувствовал, что остальные члены тренерского штаба готовы пойти за мной. У меня не было поддержки со стороны штаба, который мне навязали», — приводит Nacional слова Олича.

Олич возглавлял ЦСКА с марта 2021 года. Под руководством хорватского специалиста армейцы закончили сезон-2020/21 на 6-м месте в Тинькофф РПЛ и не попали в еврокубки впервые за 20 лет. ЦСКА объявил об уходе Олича в отставку 15 июня, его должность занял Алексей Березуцкий.

Дополнительная информация:

https://www.nacional.hr/ivica-olic-rusi-nemaju-glad-za-reprezentativnim-uspjehom-kakvu-ima-hrvatska/

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Иван Торопцев все материалы автора

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