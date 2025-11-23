Футбол
Сегодня, 17:15

Смородская: «Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Мне нравится Карпин, но для него путь туда закрыт»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о том, какой тренер нужен «Спартаку».

«Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали. Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Из российских специалистов мне нравится Карпин. Он очень хороший тренер. Но для него путь в «Спартак» закрыт», — сказала Смородская «СЭ».

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
  • andy1962

    интересно, чем же Смородской нравится Карпин? Как мужчина, что ли? Но это из другой оперы.

    23.11.2025

  • Diman_madridista

    Вот это Карпин попал, его Смородская хочет и не скрывает этого. Понятно теперь почему вчера, говоря о Семине, она упомянула возраст

    23.11.2025

  • bobjor

    Смородская и экс-спартаковский боров - главные спецы в футболе. Смехота, да и толькло. А к ним обращаются все время. Зачем?

    23.11.2025

  • КВ3641

    мля... сколько еще будут интересоваться мнением этой старой женщине, считающей себя гением футбольного менеджмента??? оставьте старушку в покое: пусть играет в настольный футбол, если с куклами уже (или еще) поздно!

    23.11.2025

  • sdf_1

    Рекомендация бабы Оли это как чёрная метка

    23.11.2025

