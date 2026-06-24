Глушенков: «Мне кажется, в вопросе столетия все логично, все правильно посчитали»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» поделился мнением о «переносе столетия» петербургского клуба.

— Недоброжелатели вас троллили, что клуб перенес столетие. Как ты на это реагировал?

— Да по барабану, если честно. Это не отложенное столетие, как кто-то говорит или не понимает. Насколько я понимаю, клуб изначально закладывал программу столетия на весь свой сотый год: выставка, документальный фильм, мероприятия в городе, шеврон и другие вещи — это наше право. А если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился 25 мая, когда «Зениту» исполнился 101, и мы вступили в свой новый век.

— Может быть. Но выглядело так, что в клубе не умеют проигрывать.

— Мне кажется, в вопросе столетия все логично. Все правильно посчитали.

«Зенит» в сезоне-2025/26 в рекордный 11-й раз стал чемпионом России.