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22 июня, 19:30
Португалия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.
Во вторник, 23 июня, сборные Португалии и Узбекистана сыграют в матче ЧМ по футболу 2026.
Португалия — Узбекистан: личные матчи
Сборные никогда не играли друг против друга. Предстоящий матч станет дебютным в истории личных противостояний Португалии и Узбекистана.
Португалия — Узбекистан: результаты на чемпионатах мира
Сборная Португалии выигрывала бронзовые медали чемпионата мира в 1966 году. После этого португальцы не смогли квалифицироваться на следующие четыре ЧМ, а после ЧМ-1986 пропустили следующие три турнира подряд. В эпоху Криштиану Роналду сборная регулярно играла на чемпионатах мира, однако ее лучший результат — четвертое место на ЧМ-2006.
Для сборной Узбекистана чемпионат мира-2026 стал первым в истории страны.
ЧМ-2026: участники группы K
В группе K играют Португалия, Колумбия, ДР Конго и Узбекистан. После первого тура колумбийцы набрали 3 очка и лидируют в таблице. Далее расположились Португалия и ДР Конго, на счету которых по 1 очку. Узбекистан замыкает квартет с 0 очков.
Где смотреть трансляцию матча Португалия — Узбекистан
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Португалия и Узбекистан
Матч ЧМ-2026 пройдет на «Эн-ар-джи Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Во вторник, 23 июня, состоится матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Португалия — Узбекистан.
Игра пройдет на «Эн-ар-джи Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Арена вмещает более 72 тысяч человек. На этом стадионе уже проходили матчи ЧМ Германия — Кюрасао, Португалия — ДР Конго и Нидерланды — Швеция.
Главным арбитром матча назначен марокканец Джалал Джайед. Ассистентами судьи будут его соотечественники Закария Бринси и Мустафа Акаркад. Резервными судьями назначены представители ЮАР Абонгайла Том и Захеле Сивела.
Сборные Португалии и Узбекистана выступают в группе K вместе со сборными Колумбии и ДР Конго.
«СЭ» будет подробно следить за игрой группового турнира ЧМ-2026. Присоединяйтесь!