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Смородская — о ситуации в «Локомотиве»: «Надо внимательнее быть с финансами»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением о нынешней финансовой ситуации в клубе.

«Я удивлена ситуацией. Все было нормально, а в итоге... Как так можно? Они всех распродали, и опять у них долг. Это говорит о том, что надо внимательнее быть с финансами», — сказала Смородская «СЭ».

О проблемах с финансами у железнодорожников 29 мая сообщил «Чемпионат». По данным источника, у «Локомотива» нет бюджета на приобретение новичков. Клуб якобы пообещал продать этим летом Алексея Батракова, Сесара Монтеса, Артема Карпукаса и Дмитрия Воробьева, чтобы получить лицензию на участие в РПЛ в сезоне-2026/27.

В &laquo;Локомотиве&raquo; ответили на&nbsp;информацию о&nbsp;том, что долги клуба превысили 1 миллиард долларов.«Отсутствуют обязательства по заимствованиям». В «Локомотиве» прокомментировали информацию о миллиардном долге
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ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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