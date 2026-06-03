Смородская — о ситуации в «Локомотиве»: «Надо внимательнее быть с финансами»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением о нынешней финансовой ситуации в клубе.



«Я удивлена ситуацией. Все было нормально, а в итоге... Как так можно? Они всех распродали, и опять у них долг. Это говорит о том, что надо внимательнее быть с финансами», — сказала Смородская «СЭ».



О проблемах с финансами у железнодорожников 29 мая сообщил «Чемпионат». По данным источника, у «Локомотива» нет бюджета на приобретение новичков. Клуб якобы пообещал продать этим летом Алексея Батракова, Сесара Монтеса, Артема Карпукаса и Дмитрия Воробьева, чтобы получить лицензию на участие в РПЛ в сезоне-2026/27.