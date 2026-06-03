Смородская — о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»: «Он талантливый и быстро там адаптируется»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением о возможном трансфере полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Если Батраков перейдет в «ПСЖ», то это будет большая удача для него. Леша — очень талантливый человек и быстро там адаптируется. Конечно, за Батракова 25 миллионов евро — это не так много. Но сомневаюсь, что сейчас кто-то предложит больше за российского игрока», — сказала Смородская «СЭ».

20-летний футболист в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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