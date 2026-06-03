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Глава ДНР Пушилин — о футбольной команде в чемпионате России: «Идем по этому пути»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ответил на вопрос «СЭ» о мечте увидеть профессиональную команду из региона в высшем футбольном дивизионе.

«Мечта о донецкой команде в чемпионате России? Конечно, мы идем по этому пути. Наш донецкий «Шахтер» в прошлом году выиграл в чемпионате Содружества. В этом году играет во Второй лиге группы Б и на данном этапе занимает первое место. Планируем идти дальше шаг за шагом», — сказал Пушилин «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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