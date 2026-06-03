Глава ДНР Пушилин — о футбольной команде в чемпионате России: «Идем по этому пути»

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ответил на вопрос «СЭ» о мечте увидеть профессиональную команду из региона в высшем футбольном дивизионе.



«Мечта о донецкой команде в чемпионате России? Конечно, мы идем по этому пути. Наш донецкий «Шахтер» в прошлом году выиграл в чемпионате Содружества. В этом году играет во Второй лиге группы Б и на данном этапе занимает первое место. Планируем идти дальше шаг за шагом», — сказал Пушилин «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

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