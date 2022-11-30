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Смородская: «Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства»

Смородская заявили, что комментировать слова Салиховой — ниже ее достоинства
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ольга Смородская.
Фото Федор Успенский., «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не хочет высказываться о словах супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой про «Зенит».

«Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства. Она никто в футболе! Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом? Я так не думаю. «Зенит» играет в хороший и современный футбол, который содержит в себе интеллект и скорость. Это замечательно! Желаю этой команде только успехов», — приводит слова Смородской Sport24.

Ранее Салихова заявила, что «Зенит» в матче со «Спартаком» провоцировал соперника от бессилия. Она также заявила, что сейчас «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды».

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-30-smorodskaya-kommentirovat-slova-zaremy-salikhovoy-eto-nizhe-svoyego-dostoinstva-ona-nikto-v-futbole
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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