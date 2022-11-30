Семак о драке «Зенита» и «Спартака»: «До сих пор не понимаю, почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о массовой драке футболистов в матче Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 — пен.).

— Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму, — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24». — В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.

Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.

— Не опасаетесь КДК РФС? Появились инсайды, что речь идет о дисквалификации на 5-6 матчей для игроков.

— Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле.

После драки главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).