Семак о драке «Зенита» и «Спартака»: «До сих пор не понимаю, почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о массовой драке футболистов в матче Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 — пен.).
— Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму, — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24». — В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.
Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.
— Не опасаетесь КДК РФС? Появились инсайды, что речь идет о дисквалификации на 5-6 матчей для игроков.
— Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле.
После драки главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2