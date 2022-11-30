Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:59

Семак о драке «Зенита» и «Спартака»: «До сих пор не понимаю, почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о массовой драке футболистов в матче Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 — пен.).

— Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму, — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24». — В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.

Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.

— Не опасаетесь КДК РФС? Появились инсайды, что речь идет о дисквалификации на 5-6 матчей для игроков.

— Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле.

После драки главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
50
54
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
Овечкин побил вечный рекорд Гретцки! Никто в истории НХЛ не забивал на выезде больше
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Смородская: «Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства»
Газзаев — о Матче звезд Кубка России: «Такие мероприятия нужно делать чаще»
Зарема Салихова: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи»
Экс-вратарь «Сатурна» Кински — о драке в Кубке России: «Это позор футбола»
Стали известны игроки, которые примут участие в Матче звезд Кубка России
Владимир Быстров: «Питерские разборки — это все как мы любим — эмоционально, интересно, на адреналине»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Зенит» отказался от участия в товарищеском турнире ради встреч с клубами из Европы
Семак о трансферах «Зенита»: «Шансы, что кто-то придет, есть, но они небольшие»
Смородская: «Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства»
«Оренбург» планирует выкупить Оганесяна у «Спартака»
Семак: «Цены на российских игроков абсолютно завышены»
Семак: «Если кто-то повесил «Зениту» медали РПЛ, то это только слова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства»

Семак о трансферах «Зенита»: «Шансы, что кто-то придет, есть, но они небольшие»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости