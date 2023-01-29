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Яровинский: «Дзюба не провалился в Турции. Он просто не попал в модель игры клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о неудачном этапе в карьере экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«С Дзюбой была очень простая ситуация. Никто не дергал его по поводу контракта, потому что он сам изначально обозначил нам свое желание играть за рубежом. С «Рубином» просто поддерживал форму. После ухода из «Аданы» мы могли бы пообщаться, но моя работа в «Рубине» уже была завершена. Я не считаю, что он провалился в Турции. В схеме Монтеллы просто не было место для большого нападающего. Артем не попал в модель игры. А сидеть на лавке для него — мука», — приводит слова Яровинского Sport24.

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-29-sidet-na-lavke-dlya-nego-muka-yarovinskiy-obyasnil-pochemu-u-dzyuby-ne-slozhilos-v-turtsii
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
Олег Яровинский
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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