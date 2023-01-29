Яровинский: «Дзюба не провалился в Турции. Он просто не попал в модель игры клуба»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о неудачном этапе в карьере экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«С Дзюбой была очень простая ситуация. Никто не дергал его по поводу контракта, потому что он сам изначально обозначил нам свое желание играть за рубежом. С «Рубином» просто поддерживал форму. После ухода из «Аданы» мы могли бы пообщаться, но моя работа в «Рубине» уже была завершена. Я не считаю, что он провалился в Турции. В схеме Монтеллы просто не было место для большого нападающего. Артем не попал в модель игры. А сидеть на лавке для него — мука», — приводит слова Яровинского Sport24.

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.