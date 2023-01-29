Сафонов считает, что Тюкавин заслуживает больше игрового времени в «Динамо»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов поделился мнением об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Сафонов ответил на вопрос «РБ Спорт» о том, что Федор Смолов забивает меньше, имея больше моментов.

«Многие болельщики пишут мне, удивляются, спрашивают, как и что будет, надеются, что наконец Тюкавин будет больше игрового времени получать. Но я что могу на это сказать? Я разве тренер? Я смотрю, чтобы выполнялись все условия контракта, и они выполняются. Да, как болельщик, переживаю, считаю, что он достоин большего игрового времени», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

В первой половине сезона Тюкавин провел за клуб 22 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи за 808 минут игрового времени.

На счету Смолова 20 матчей, 9 голов и 5 передач за 1345 минут.