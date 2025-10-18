Романцев призвал легионеров уважать Россию: «Хотя бы делать вид, что они пытаются говорить на русском»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Поскольку я сам сейчас не работаю, мне по барабану, какой лимит. Я свое мнение сказал. Я хочу, чтобы если люди приезжают, то они с уважением относились к нашей стране и хотя бы за полгода знали как сказать «здравствуйте» и «до свидания». Или хотя бы делали вид, что они пытаются говорить на русском. Хочется, чтобы к нам приезжали такие игроки, которые без проблем заходили в основной состав. Зачем приезжать, чтобы сидеть на скамейке? Неужели мы своих на скамейку не найдем? Посмотрите, сколько людей у нас приезжающих и не проходящих в состав», — сказал Романцев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».