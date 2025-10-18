«Пари НН» — «Акрон»: команды не открыли счет в первом тайме

Первый тайм матча между «Пари НН» и «Акроном» завершился вничью — 0:0.

На 23-й минуте встречи желтую карточку получил полузащитник нижегородцев Андрей Ивлев.