Олег Романцев: «Это не футбол, а дурдом!!!»

Легендарный тренер красно-белых Олег Романцев высказался о судействе в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды.

— У меня просто нет слов. Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских болельщиков, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят! Не все у «Спартака» было здорово, но свои три очка команда заработала! Я никогда не был против ВАР, а когда работал тренером даже мечтал о нем. Теперь не пойму зачем... (Александр Львов)

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