Малышев — об изменениях в российском футболе: «Идеи правильные. Будет создана рабочая группа после встречи с министром»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился с «СЭ» мнением о реформах в российском футболе, предлагаемых Минспорта РФ.

«Сами идеи, которые транслируются: о том, что необходимо заботиться о воспитании большего количества талантливых российских футболистов, безусловно, правильное направление, и мы его поддерживаем. На данный момент, как мы понимаем, конкретных решений по тому, как будет выглядеть лимит в следующем сезоне, не принято. Мы исходим из того, что он будет ужесточаться и так же, как и другие клубы, к этому готовимся. Будем ориентироваться на конкретные решения. Тот проект, который все видели, мы его понимаем и к нему готовимся», — сказал Малышев «СЭ».

Также генеральный директор «Спартака» анонсировал встречу, посвященную реформам в российском футболе.

«Я не видел детальной программы. Думаю, что в какой-то момент мы соберемся с участием представителей клубов [и министра]. Насколько я знаю, такая встреча уже назначена. И вместе обсудим, как помочь в этой работе. Насколько я понимаю, будет создана рабочая группа», — добавил Малышев.



Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.



11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.