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Малышев — об изменениях в российском футболе: «Идеи правильные. Будет создана рабочая группа после встречи с министром»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился с «СЭ» мнением о реформах в российском футболе, предлагаемых Минспорта РФ.

«Сами идеи, которые транслируются: о том, что необходимо заботиться о воспитании большего количества талантливых российских футболистов, безусловно, правильное направление, и мы его поддерживаем. На данный момент, как мы понимаем, конкретных решений по тому, как будет выглядеть лимит в следующем сезоне, не принято. Мы исходим из того, что он будет ужесточаться и так же, как и другие клубы, к этому готовимся. Будем ориентироваться на конкретные решения. Тот проект, который все видели, мы его понимаем и к нему готовимся», — сказал Малышев «СЭ».

Также генеральный директор «Спартака» анонсировал встречу, посвященную реформам в российском футболе.

«Я не видел детальной программы. Думаю, что в какой-то момент мы соберемся с участием представителей клубов [и министра]. Насколько я знаю, такая встреча уже назначена. И вместе обсудим, как помочь в этой работе. Насколько я понимаю, будет создана рабочая группа», — добавил Малышев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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