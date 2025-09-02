Источник: Медина перейдет в саудовский «Дамак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По сведениям источника, 28-летний парагваец в ближайшее время подпишет контракт с «Дамаком».

В сезоне-2024/25 Медина провел 24 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. В этом сезоне полузащитник ни разу не выходил на поле.